Adana’da 50. yıla pastalı kutlama

Türkiye Gazetesi’nin 50. Kuruluş yıl dönümü, Adana’da bölge personeli ve birim amirleri tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Türkiye Gazetesi Matbaa Tesisleri bahçesinde yapılan programa Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, Matbaa Müdürü Ali Demir, İhlas Vakfı Çukurova Öğrenci Yurdu Müdürü Mustafa Kulak, Gazete Koordinatörü Mehmet Güven, pazarlama bölge koordinatörleri, gazete dağıtım müdürleri, merkez dağıtım personelleri katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilen etkinliğe asgari sayıda katılım sağlandı. Pasta kesildikten sonra ödül ve hediyeler takdim edildi, sohbet edilerek sürece ilişkin hatıralar anlatıldı.

Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, konuşmada ‘’Kurucumuz Merhum Enver Ören abimizi ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Attıkları sağlam temeller üzerinde ikinci yarım asra yelken açıyoruz. Az sayıda arkadaşımızı davet edebildiğimiz bu günde, bölgemiz tüm çalışanları bir arada olamazsak ta tüm arkadaşlarımız kalben buradalar. Dile kolay yarım asırlık bir hizmet, nice zorlukları aşıp bu günlere geldik, hamdolsun. Adana bölgemizde gazetemizin bu günlere gelmesinde emeği olan, ahirete irtihal etmiş ağabeylerimizi rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Dünyanın dört bir yanına hizmetlerimizin yayılmasına çalışan, şirketimize yepyeni vizyon kazandıran yönetim kurlu başkanımız sayın Ahmet Mücahit Ören abilerimize, yönetim kadromuza, tüm arkadaşlarımıza sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum’’ şeklinde konuştu

Daha sonra , 50 yıl abone kampanyasında hedefini yakalayan dağıtım personelleri ödüllendirildi. 50. yıl hatırası olan anlamlı hediyeleri İhlas Pazarlama Genel Mudür Orhan Korkusuz bey adına takdim edildi.

Geleri, bu zorlu süreçte abone çalışmalarına destek olan başta dağıtım ekibi olmak üzere tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür etti.