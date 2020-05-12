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Aktüel

Adana’da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana’nın muaf tutulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:34:58 -
Adana’da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana’nın muaf tutulduğu bildirildi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadesini kullandı.

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