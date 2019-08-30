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Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:07
Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kutlamalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı


Adana’daki ilk tören, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması, İstiklal Marşının okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı.Buradaki törenin ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanında resmi geçit töreni düzenlendi.Törende, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halkın bayramını kutladı.


Törene Atatürk posterli tişört giyen ve ellerine Türk Bayrağı alan vatandaşlar da katıldı. Törende halk oyunu ekibi gösteri sundu.


Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi. Kutlamalar boyunca alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken bomba köpeği alanda hazır bulundu.


Törene milletvekilleri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:07
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