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Yerel Adana'da 3 ilçeye sıçrayan orman yangınında hektarlarca alan küle döndü
Yerel

Adana'da 3 ilçeye sıçrayan orman yangınında hektarlarca alan küle döndü

Yeniakit Publisher
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Adana'da 3 ilçeye sıçrayan orman yangınında hektarlarca alan küle döndü

Kozan'da 7 Eylül'de başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Doğanalanı Mahallesi'ndeki tahribat dronla kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 7 Eylül'de başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı. Havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın devam ediyor; yangının enerjisi düşürülürken ekiplerin bölgedeki seferberliği sürüyor.

Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'nde yangının yol açtığı tahribat, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde hektarlarca ormanlık alanın küle döndüğü görüldü.

Yangın öncesinde yemyeşil olan orman, alevlerin ardından siyaha büründü.

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