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Yerel Adana'da 22 iş yerinin zarar gördüğü hal yangınındaki hasar dronla da görüntülendi
Yerel

Adana'da 22 iş yerinin zarar gördüğü hal yangınındaki hasar dronla da görüntülendi

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Adana'da 22 iş yerinin zarar gördüğü hal yangınındaki hasar dronla da görüntülendi

Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde çıkan yangında 22 iş yeri zarar gördü. Milyonlarca liralık hasar dronla da görüntülendi, çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde 22 iş yerinin zarar gördüğü yangının ardından oluşan hasar, sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı. Milyonlarca liralık zarara neden olan hasar, dronla havadan da görüntülendi.

Yangın, 1 Ekim'de saat 20.00 sıralarında kompleksteki bir iş yerinde başladı. Alevler, plastik kasaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına aldı.

Kasalar ile sebze ve meyveler çevreye saçıldı

Yangın sırasında çöken bazı iş yerlerinde, alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale gelen plastik kasalar ile sebze ve meyvelerin çevreye saçıldığı görüldü. İş yerlerinin önünde ve içerisinde yoğun şekilde is kokusu ve duman izleri oluştu.

Ekiplerin soğutma ve temizlik çalışmaları sabah saatlerinde de sürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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