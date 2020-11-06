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Aktüel Adana'da 218 internet sitesine erişim engeli
Aktüel

Adana'da 218 internet sitesine erişim engeli

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:02:41 -
Adana'da 218 internet sitesine erişim engeli

ADANA (AA) - Adana İl Jandarma Komutanlığı, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 218 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldığını açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 2020 yılının ilk 10 ayında, 170 kaçak bahis, 40 fuhuş, 2 dolandırıcılık ve 6 terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen internet sitesine mahkeme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişim engeli kararı alındığını bildirdi.

Açıklamada, internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 zanlı ve sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden, uyuşturucu madde kullanılmasını özendiren 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.


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