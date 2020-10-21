Adana'da 2 aile arasında "kız kaçırma" kavgası: 2 yaralı
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
ADANA (AA) - Adana'da 2 aile arasında "kız kaçırma" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada Hüseyin E. (27) ve Feyyaz D. (28) tabancayla yaralandı.
Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı aileden zanlılar Osman (42), Mehmet Şerif (25), Kenan (32), Bekir (48), Fadıl (50) ve Ferdi D'yi (24) gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman ve Mehmet Şerif D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.