Adana'da 150 kilo esrar ele geçirildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde ihbar üzerine polis tarafından durdurulan bir araçta, 150 kilogram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi.06 Mart 2019 Çarşamba 18:45
Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G. (42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti.
Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
YORUM YAZ