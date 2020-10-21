Adana'da 1305 litre sahte etil alkol ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da, sahte olduğu tespit edilen 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti ve 4 bin 500 etiket ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sattıkları sahte etil alkolü müşterilerine kargoyla ulaştırdığı belirlenen 2 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde zanlılardan birinin evi ve kargo firmasında yapılan aramada, sahte olduğu tespit edilen 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 etiket ve 90 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Şüphelilerin, İstanbul'dan kendilerine gönderilen sahte etil alkole bazı markaların etiketlerini bastıkları ve 5'er litrelik bidonlara böldükleri belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.