0553 313 94 23

Adana’da 11 günde 8 kişi boğuldu

Adana’da 11 günde yaşları 9 ile 30 arasında değişen 8 kişi, serinlemek için girdikleri kanal ve gölde boğuldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:12
Adana’da 11 günde 8 kişi boğuldu

Adana’da 11 günde yaşları 9 ile 30 arasında değişen 8 kişi, serinlemek için girdikleri kanal ve gölde boğuldu.


Adana’da son günlerde hava sıcaklığının meteoroloji verilerine göre gölgede 39 dereceye, nemin ise yüzde 50’nin üzerine çıkmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı. Bunaltıcı sıcakları sulama kanalı ve Seyhan Baraj Gölü’nde özellikle çocukların ölümlerine neden oldu. Kentte, 13 ile 24 Ağustos’ta yaşları 9 ile 30 arasında değişen 3’ü yabancı uyruklu 8 kişi boğuldu.


İlk boğulma olayı 13 Ağustos’ta meydana gelirken, ayın 18’ine kadar her gün 1 kişi boğulup 5 kişi hayatını kaybetti. Bu olaylarda sonra 3 gün boğulma yaşamazken 21 Ağustos’ta ağabeyi ile sulama kanalına giren Ali Ekber Göçer (19) hayatını kaybetti. 24 Ağustos’ta ise önce 9 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk boğuldu.


Son olarak 24 Ağustos Cumartesi günü Seyhan Baraj Gölü’nde balık tutan vatandaşlar gölden bir kadın ve bir erkeğin çığlık seslerinin geldiğini muhtemelen boğulma olayı olduğunu bildirmesi üzerine gece su altı polisi olay yerine gitti. Polis balıkçıların gösterdiği yerde göle girerek yaptığı aramada 25 yaşındaki Osman Süren isimli gencin cansız bedenini çıkardı. Polis balıkçıların ifadesi doğrultusunda bir kadının da olabileceği ihtimaline karşılık gölde bir süre daha arama yaptı ancak kimseye ulaşamadı. Son yaşanan boğulma olaylarıyla birlikte Adana’da bu yıl Mayıs ayından bu yana 18 kişinin boğulduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya dalarak kutlayacak
    1. Engelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya..
    2. Kütahya’da otomobil tıra çarptı: 2..
    3. Başkan Büyükkılıç, Nevşehir’de Yerel..
    4. Hindistan siyonizme hizmet ediyor
    5. Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor’da
    6. Trafik kazasında ağır yaralanan baba..
    7. İmece usulu yapılan "Soğanlı bebeği"..
    8. Bağcılar’da yıkılma tehlikesiyle..
    9. "Döndü bacı" 20 yıldır değirmen..
    10. "Dijital ödemelerde dolandırılmamak..
    11. Başkan Şayir’den genç sporcuya teşekkür
    12. (Özel) Üniversiteli genç karton..
    13. Milletvekili Dülger’in Malazgirt..
    14. “Kadına şiddete hayır” dedi, kadın..
    15. Kilis’in ünlü şerbetçisi Özmert..
    16. Ağrı Dağı'nın minik sürüngeni: "Topbaş..
    17. ‘Asgari ücretle ancak iki yüz bira..
    18. Hacıların evine bu yazıları yazdılar!
    19. Aşıklar izleyenleri mest etti
    20. Sahte geçici kimlik belgesiyle..
    21. Kafkasya Yaz Şenliklerinde İmera..
    22. Trabzon’da geceleyen turist sayısı arttı
    23. Engelleri aştılar, 2020..
    24. İzmit Belediyesi’nden betonarme ve taş..
    25. Zerdeçalın bembeyaz gülümsemelerin..
    26. Skandal uygulama! CHP'li belediye..
    27. Kıran Operasyonu’nda Hakkari’de 8..
    28. Vodafone Türkiye’ye Stevie’de 2 ödül
    29. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce..
    30. Göbeklitepe’de havacılık şöleni
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek