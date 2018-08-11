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Adana ve Osmaniye’de yasa dışı bahis operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Adana’da ve Osmaniye’de yasa dışı bahis oynatanlara karşı yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:37
Adana ve Osmaniye’de yasa dışı bahis operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimine götürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen zanlılardan şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen beden eğitimi öğretmeni M.D'nin de arasında olduğu 6 kişi tutuklandı, eşi B.D'nin de yer aldığı 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Bahis sitesini yasal biliyordum" savunması

M.D'nin eşi B.D'nin ifadesinde, "Bahis sitesinin yasal olduğunu bildiğini, kocasının okulda görevliyken kendisine bildirdiği işlemleri evindeki bilgisayardan yaptığını" iddia ettiği öğrenildi.

Şebekenin sorumlularından T.B'nin ise bahis oynayan bir kişiden 10 bin liralık borcuna karşılık senet aldığı tespit edildi.

Zanlıların çeşitli hesaplara 2 milyon 700 bin lira transfer ettiği, bunun yaklaşık 1 milyon 100 bin lirasının şebeke elebaşı olduğu iddia edilen M.D'ye, 350 bin liranın da eşi B.D'ye ait hesaptan gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Şafak vakti baskınlar yapılmıştı

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, bu kişilerin adreslerine 7 Ağustos'ta şafak vakti baskınlar yapmıştı.

Evlerde yapılan aramada bazı dijital malzemelere el konulmuş, Adana ve Osmaniye'de gözaltına alınan 28 şüpheli emniyete götürülmüştü.

ABD merkezli bahis sitesini M.D'nin yönettiği, haftalık kazancının 150 bin lira olduğu, okuldaki görevi sırasında ise eşi B.D'nin görevi devraldığı öne sürülmüştü.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:37
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Adana
  3. Osmaniye

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