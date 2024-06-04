  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Adana usulü güvenlik önlemi
Yaşam

Adana usulü güvenlik önlemi

Yeniakit Publisher
2024-06-04 10:54:00 -

Adana'da her yıl onlarca kişi sulama kanallarında boğularak yaşamlarını yitiriyor. Bunca kayba rağmen serinlemek için yine sulama kanallarını tercih eden çocukların bulduğu çözül ise şaşırttı.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği kanallara akın eden gençler yüzerek serinledi. Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında yüzen gençler de, kanaldaki akıntıya kapılma ihtimali karşı ipe tutunarak sudan çıkabilecekleri güvenlik önlemi alarak suya giriyor.

Sudan ipe tutunarak çıkıyorlar

Bölgede sulama kanalı üzerinde bulunan köprüden kanala atlayan gençler, bir süre yüzdükten sonra kendilerini akıntıya bırakarak sudan çıkmak üzere kanal kenarında bulunan demirlere bağladıkları ipe tutunuyor. Gençler, akıntıya kapılmaktan kendileri bu şekilde koruduklarını ifade ederek, ipe tutunarak sudan çıkıyor.

"Güvenlik amacıyla ipimizi bağladık"

Çocukluğundan bu yana bu yöntem ile kanalda boğulma önlemi aldığını belirten Muhammet Kırtay, "Akıntıya kapılınca tutmak için güvenlik amacıyla ipimizi bağladık. Aramızda ufak çocuklar oluyor. İp güvenli oluyor. Ama kötü bağlanırsa sıkıntı işte. Küçük çocuklar tutunurlar. Bu ipler çok hayat kurtardı" dedi.

Öte yandan, Adana'da Ocak ayından bu yana 10 kişi sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Angut kuşlarının kavgası kameraya yansıdı!
Angut kuşlarının kavgası kameraya yansıdı!

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Angut kuşlarının kavgası kameraya yansıdı!

Enkaz kentin maskotu yavru karga
Enkaz kentin maskotu yavru karga

Yaşam

Enkaz kentin maskotu yavru karga

Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane
Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

Yaşam

Kimse gözlerine inanamadı! Amazon Ormanı değil Kağıthane

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23