Adana Şehir Hastanesi 3 yılda Akdeniz’in şifa üssüne dönüştü

Eylül 2017'de hasta kabulüne başlanan hastanede Eylül 2020’ye kadar 6 milyon 984 bin 56 poliklinik hizmeti verildi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Genel ve Kalp Damar Hastanesi, Onkoloji ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini bünyesinde barındıran 1700 yataklı Adana Şehir Hastanesi'nde, yaklaşık 600 uzman hekim, 400 asistan, 75 pratisyen, 3 bin 100 hemşire, ebe ve sağlık teknikeri, 3 yıllık süreçte 249 bin 880 ameliyatın da gerçekleştirilmesini sağladı. Başhekim Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, hastanelerinin altyapı, donanım, kalite ve üstün teknik özellikleriyle Kovid-19'luların yanı sıra diğer hastalara da en üst düzeyde sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.