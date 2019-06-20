0553 313 94 23

Adana Sarıçam TOKİ evleri kura çekiliş sonuçları

Adana Sarıçam'da inşa edeceğimiz 2135 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belli oldu. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. İşte Adana Sarıçam TOKİ evleri 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçlarına göre isim listesi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
Adana Sarıçam TOKİ evleri kura çekiliş sonuçları

Adana Sarıçam'da inşa edeceğimiz 2135 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belli oldu. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. İşte Adana Sarıçam TOKİ evleri 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçlarına göre isim listesi.

TOKİ tarafından belirlenen takvime göre, Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 2135 konut projesi kapsamında yer alan konutların "Hak Sahipliği Kurası " Noter huzurunda Adana Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Adana Sarıçam projesinde peşinat tutarları 16 bin 600 TL ile 40 bin 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. Adana Sarıçam projesinde ödenmesi gereken taksit tutarları ise 275 TL ile 1567 TL arasında değişiklik gösteriyor.

TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
  1. Adana Sarıçam TOKİ evleri 2+1
  2. 3+1 kura çekiliş sonuçları
  3. TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları
  4. Adana Sarıçam TOKİ evleri isim listesi
  5. adana sarıçam toki kura çekilişi 2019
  6. adana sarıçam toki kura sonuçları 2019
  7. adana sarıçam buruk toki kura çekilişi 2019
  8. adana sarıçam toki çekilişi 2019
  9. adana sarıçam toki 2019 kura çekilişi ne zaman
  10. sarıçam buruk toki kura sonuçları
  11. adana buruk toki çekilişi ne zaman 2019
  12. adana buruk toki kura sonuçları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEB Faktoring 7’nci kez "Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi" oldu
    1. TEB Faktoring 7’nci kez "Dünyanın En..
    2. Eski Interpol Başkanı Mıng rüşvet..
    3. Galatasaray Çağlar Söyüncü'nün peşinde!
    4. Gezginler, Van’ın güzellikleri..
    5. Sahte temizleme yazılımı kurbanlarının..
    6. Alfa Romeo’da nakit avantajı
    7. Yüzmek için dereye girdi, cansız..
    8. Faydalı böceklerle ormanlar koruma..
    9. Annesini öldürdüğü iddia edilen..
    10. KYK yurt başvuruları ne zaman 2019
    11. Sattıkları uyuşturucu hapla 25..
    12. Yasak bitti yeni sezon açıldı
    13. Sanofi PharmUp sağlıkta yenilikçi..
    14. Binali Yıldırım: "Türklerin de..
    15. Vali Yazıcı Edremit’te yatırımları..
    16. Hidayet Türkoğlu: "İnşallah sorunsuz..
    17. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    18. Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin..
    19. Adalet Bakanı Gül: "Hak ettikleri..
    20. ‘Rus Gelir Aşka’ Sahnelendi
    21. Giresunspor, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak
    22. Araç motoruna sıkışan yavru kedi..
    23. Bartın’da motosiklet şarampole..
    24. “Türkiye’deki Sisi’lere yol açılır”
    25. "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji..
    26. Gaziosmanpaşa’da yaz spor okulları..
    27. Evinden çıkan tarihi eserler şaşırttı
    28. Mehmet dedenin gözyaşları "sel" oldu
    29. DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu..
    30. Kent Tarım’da ilkbahar dönemi sona erdi
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!