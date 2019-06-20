Adana Sarıçam TOKİ evleri kura çekiliş sonuçları

Adana Sarıçam'da inşa edeceğimiz 2135 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belli oldu. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. İşte Adana Sarıçam TOKİ evleri 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçlarına göre isim listesi.

TOKİ tarafından belirlenen takvime göre, Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 2135 konut projesi kapsamında yer alan konutların "Hak Sahipliği Kurası " Noter huzurunda Adana Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Adana Sarıçam projesinde peşinat tutarları 16 bin 600 TL ile 40 bin 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. Adana Sarıçam projesinde ödenmesi gereken taksit tutarları ise 275 TL ile 1567 TL arasında değişiklik gösteriyor.

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