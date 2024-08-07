Adana peş peşe sallandı! Deprem uzmanından önemli açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğünde peş peşe sarsıntı kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden etkilenen Adana'da meydana gelen depremler vatandaşları panikletti.

"Deprem Kozan’daki enerji boşalımından kaynaklanmıştır"

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Baki, “Bunlar artçı depremler. Kahramanmaraş depreminin artçılarıdır. Biriken enerji boşalımı olarak değerlendirebiliriz. Doğu Anadolu fayı Kahramanmaraş’a kadar gelir ve buradan üç kola ayrılır. Bir kol Kozan’a iner. Bir kol İskenderun Körfezi’ne uzanır, bir kol da Hatay’a uzanır. Bu hatta yaşanan deprem Kozan’daki enerji boşalımından kaynaklanmıştır” dedi.