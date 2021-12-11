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Yerel Adana-Osmaniye kara yolunda feci kaza
Yerel

Adana-Osmaniye kara yolunda feci kaza

Adana-Osmaniye kara yolunda henüz kimliği belirlenemeyen yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 10:43:00 -
Adana-Osmaniye kara yolunda feci kaza

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana-Osmaniye kara yolunda henüz kimliği belirlenemeyen kişiye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.T. yönetimindeki 46 ADS 083 plakalı minibüs çarparak bölgeden ayrıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa süre sonra teslim olan minibüs sürücüsü gözaltına alınarak İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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