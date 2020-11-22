Adana, Mersin, Hatay'da KPSS heyecanı
ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) oturumu başladı.
Adana'da Abdülkadir Paksoy Anadolu Lisesinde, adaylara sınav binası girişinde görevlilerce maske dağıtıldı, dezenfektan uygulandı.
Adaylar, kimlik bilgileri kontrol edilip sosyal mesafeye uygun şekilde salonlara alındı.
- Mersin
Merkez Yenişehir ilçesindeki Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek adaylara maske dağıtıldı.
Sınav girişinde elleri dezenfekte edilen adaylar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınıflara giriş yaptı.
- Hatay
Hatay'da Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylara okul bahçesinde kurulan masada maske dağıtıldı ve dezenfektan uygulandı.
Adaylar sosyal mesafeye uygun şekilde salonlara alındı.