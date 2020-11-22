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Aktüel Adana, Mersin, Hatay'da KPSS heyecanı
Aktüel

Adana, Mersin, Hatay'da KPSS heyecanı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:43:23 -
Adana, Mersin, Hatay'da KPSS heyecanı

ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) oturumu başladı.

Adana'da Abdülkadir Paksoy Anadolu Lisesinde, adaylara sınav binası girişinde görevlilerce maske dağıtıldı, dezenfektan uygulandı.

Adaylar, kimlik bilgileri kontrol edilip sosyal mesafeye uygun şekilde salonlara alındı.

- Mersin

Merkez Yenişehir ilçesindeki Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek adaylara maske dağıtıldı.

Sınav girişinde elleri dezenfekte edilen adaylar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınıflara giriş yaptı.

- Hatay

Hatay'da Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylara okul bahçesinde kurulan masada maske dağıtıldı ve dezenfektan uygulandı.

Adaylar sosyal mesafeye uygun şekilde salonlara alındı.

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