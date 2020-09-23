Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

ADANA (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde esnafı gezen Vali Süleyman Elban, iş yeri sahiplerine ve müşterilere maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Elban, denetimlerin özellikle yoğunlaştırıldığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz, ilgili kamu görevlilerimizin tamamı görev başında. Denetimlerimiz 24 saat devam ediyor. Bizler de bu denetimlere eşlik ediyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Şu an için denetimler konusunda çok yoğun bir uygulama içindeyiz. Vatandaşlarımızın hepsi kurallara uyma konusunda ciddi gayret içindeler." ifadelerini kullandı.

- Mersin

Mersin Valisi Ali İhsan Su, iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlere katıldı.

Vali Su, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunun önemli olduğunu belirterek, tüm ekiplerin sahada denetim gerçekleştirdiğini kaydetti.

Vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini ifade eden Su, denetimlerin süreceğini aktardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de vatandaşlara, salgından korunmanın yollarını içeren broşürler dağıttı.



- Hatay

Hatay'da da tarihi Uzun Çarşı'da Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, maske, hijyen ve sosyal mesafeye ilişkin uyarılarda bulunup esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Tetikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hijyen, maske ve mesafe kurallarına dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Amaç burada ceza uygulamak değil, tamamen bilinçlendirme. Malumunuz olduğu üzere tüm dünyada olduğu gibi bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu yenebilmenin en önemli yolu da insan unsuru. Eğer biz gerekli kurallara uyarsak, maske, temizlik ve mesafe kuralına uyarsak bu vakalarla daha az karşılaşırız." dedi.

- Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.

Esnafı ve vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyaran Yılmaz, "Temizlik, mesafe ve maske kurallarının uygulanmasını sağlamak için bütün kamu kurumlarımız denetim için sahadadır. Bu denetimlerin amacı vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, eksiklikleri görüp müdahale etmektir. Koronavirüsü yenmek için hep beraber mücadele etmemiz lazım. Mücadelede başarı sağlayabilmemiz için de alınan tedbirlere uyulması gerekiyor. Bundan sonra da denetimlerimiz kesintisiz olarak devam edecek." diye konuştu.