Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

ADANA (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de yapıldı.



Adana'daki denetimlerde Vali Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile Gürselpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarında denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Vali Elban gazetecilere, kentte hemen her gün ekiplerin cadde, sokak, pazar, kafe gibi yerlerde denetimlerinin devam ettiğini kaydetti.

Kurallara uyma konusundaki hassasiyetin yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Elban, gelecek dönemde başta okulların açılması olmak üzere birçok konuda sıkıntı yaşanmaması için tedbirlerin biraz daha arttırılması gerektiğini söyledi.

Diğer illerde alınan tedbirlerin çoğunun Adana'da da alındığını hatırlatan Elban, "65 yaşla ilgili günün belli saatlerinde sokağa çıkmaları diğer saatlerde çıkmamalarıyla ilgili kararımız ilk günden beri devam ediyor. Onun dışında da tedbirlerle ilgili arkadaşlarımızla sürekli değerlendirmemiz var. Risk ya da problem olan alanlar oluştukça ek tedbirler alınabilir. Şu an yeni bir tedbir yok ama değerlendirmelerle sürekli yeni konular gündeme gelebilir." diye konuştu.

- Mersin

Mersin'de de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Yenişehir ilçesindeki semt pazarını denetledi.



Hem vatandaşla hem esnafla sohbet eden Su, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasından dolayı teşekkür etti.



Denetimlerde polisler de bilgilendirici broşürler dağıttı.

Su, gazetecilere, Kovid-19 denetimlerinin il genelinde devam ettiğini belirterek, "Maske, sosyal mesafe ve hijyene özen göstermeliyiz. Bu süreçte başarılı olmak istiyorsak mutlaka bu kurallara uymamız gerekiyor. Bunlara uyarsak pandeminin üstesinden geliriz. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız kurallara uyuyor. Kurallara uygun şekilde vatandaşlarımız alışverişlerini yapıyorlar. Hayat eve sığar diyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Reyhanlı Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.



Doğan, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyardı.



Doğan'a, Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan ile çok sayıda kurum amiri eşlik etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki polis uygulama noktasında, araç sürücüleri maske kullanımı konusunda denetlendi.

Denetim ekipleri, daha sonra kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında sürdürdüğü çalışmada, koronavirüs tedbirlerine yönelik bilgilendirme yaptı.



Vali Erdinç Yılmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile Adnan Menderes Bulvarı'ndaki denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.



Koronavirüsle topyekün mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Esnaflarımızın koronavirüs tedbirlerine uymaları büyük önem taşıyor. Önlemler hem kendi sağlığımız hem de toplumdaki diğer bireylerin sağlığı için gereklidir. Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek durumundayız” dedi.