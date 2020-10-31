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Aktüel Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı
Aktüel

Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:06:44 -
Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı

ADANA (AA) - Adana merkezli iki ilde gençleri sosyal medyadan uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddia edilenler ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 28 Ekim'de Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldığı 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis, 28 Ekim'de Adana ve Hatay'da sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen kişiler ve uyuşturucu satışı yapanlara yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlenmiş, 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

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