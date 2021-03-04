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Yerel Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Yerel

Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Adana merkezli iki ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 09:58:00 -
Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle göçmen kaçakçılığı yaptıklarını belirledikleri grubu takibe aldı.

Ekipler, yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından kimliklerini tespit ettiği 7 şüpheliyi Adana ve Gaziantep'te düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Ekiplerce yakalanan 225 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri 600 ila 2 bin dolar karşılığında farklı illere götürdükleri öne sürülen 7 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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