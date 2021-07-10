  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fırsat eşitliği isteyenlere bak sen! Mor çete ‘Somut delil'e de karşı

Viktor Orban'dan Avrupa Parlamentosu'na LGBT tepkisi

CHP'li belediyeden skandal! Hizmet isteyen yaşlı kadını acımasızca darp ettiler

Abdullah Gül, uzun süre sonra tekrar ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve...

Sosyal medya çöpçatanlığının iğrenç yüzü! Tuzağa düşürüp, hayatını kararttı

Kim Jong-un'dan o aşıya veto! Bakın nedeni ne

Bakan Koca'dan kritik uyarı! O illerde vaka sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılan 'Kürtçe' pankart dikkat çekti

CHP’li belediyeye yönelik dikkat çeken suçlama: Asfaltta bir kalemde 64 milyon lira zarar etti!

Emin Çölaşan böyle yan yana getirdi! Akşener istediği kadar inkar etsin; İYİ Parti HDP'siz olmaz!
Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. gün
EGM'den bayram harçlığı paylaşımı uyarısı
Kayseri'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi
Gündem Adana merkezli 12 ilde "change" TIR operasyonu
Gündem

Adana merkezli 12 ilde "change" TIR operasyonu

Adana merkezli 12 ilde yürütülen "change" TIR operasyonunda yakalanan 37 şüpheliden 9'unun tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 10:01:00 -
Adana merkezli 12 ilde "change" TIR operasyonu

Adana merkezli 12 ilde yürütülen "change" tır operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" TIR’ları piyasaya sürdükleri ileri sürülen 42 kişiye yönelik 6 Temmuz'da Adana merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 37 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen S.K'nin de aralarında olduğu 9'u tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi arıyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekipler yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, 6 Temmuz'da 42 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, yurt dışına kaçmak isteyen suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen S.K'nin de aralarında olduğu 37 zanlı yakalanmış, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 137 tır bulunmuştu.

Şüphelilerin adreslerinde, 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı, 15 şasi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 150 mermi, yaklaşık 2 milyon liralık çek ve senet ile 150 bin lira ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay