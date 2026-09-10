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Yerel Adana Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı
Yerel

Adana Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

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Adana Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

Üç gün önce Kozan'da başlayan yangının enerjisi 9 Eylül'de düşürüldü; ekipler 10 Eylül'de gün boyu sürdürdükleri yoğun çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce başlayan ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede havadan ve karadan müdahalelerle yoğun çalışmalar yürütüldü.

Yangının enerjisi 9 Eylül'de düşürüldü; ekipler 10 Eylül'de gün boyu bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürerek yangını kontrol altına aldı.

Bölgede çalışmalar sürerken Orman Genel Müdürlüğü, "Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda meydana gelen yangınları kontrol altına aldık" açıklamasında bulundu.

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