Adana kebabı nasıl yapılır? Ev yapımı adana kebabı tarifi (5 kişilik)

Adana Kebabı’nı diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik, Adana'ya özgü, ‘zırh’ adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça ettir. Adana Kebabı'nın servisi, tamamlayıcı unsurlar olan yeşillik, sumaklı soğan salatası ve salatayla yapılmalıdır. Peki, Adana kebabı nasıl yapılır?

Adana kebabı tarifi

Malzemeler

500 gr koyun ya da kuzu kıyması

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 adet çerliston biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

Karabiber

Tuz

Yapılışı

Derin bir kaba 500 gr kıyma koyun. Üzerine 1 adet soğan ve 2 diş sarımsak rendeleyin. Daha sonra 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Yoğurduğunuz kıymalı harcı 30 dakika kadar buzdolabında bekletin. Daha sonra kıymalı harçtan mandalinadan biraz büyük parçalar alıp, kalın çöp şişlere eliniz ile hafifçe sıkarak, geçirin. Hazırladığınız ev usulü acılı adana kebabı büyük fırın tepsisi içine dizin. Yanlarına dilimlenmiş 3 adet çerliston biber ve 2 adet domates yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 190 dereceli fırına verin. Yaklaşık 20-25 dk pişirin.

Acılı adana kebap piştikten sonra fırından çıkartıp, garnitürleri ile beraber sıcak olarak servis edebilirsiniz.