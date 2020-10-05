Adana haber

Adana haberleri | Ulusal yayın organlarında yerel haberler sıklıkla yer almıyor. Yerel haberleri yakından takip edebilmek için bölgede yayın yapan medya organlarına göz atabilirsiniz. Peki, bugün Adana’da neler yaşandı?

Adana son dakika haberleri

Adana flaş haberler | Ulusal basında gündemi ilgilendiren önemli olaylar daha geniş yer buluyor. Bu sebeple bölgesel haberler için yerel medyaya göz atabilirsiniz. Adana’da yayın yapan gazetelere, televizyon kanallarına ve internet sitelerine göz atabilirsin.

Adana hava durumu

Adana hava durumu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. MGM internet sitesinden günlük hava durumuna ulaşabilirsiniz. Ayrıca MGM uygulamasından da hava durumuna göz atabilirsiniz.

ADANA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Adana deprem mi oldu?

Ülkemiz bilindiği gibi bir deprem ülkesi. Deprem sıklıkla kendini hatırlatıyor. Vatandaşlar gün içerisinde son depremlerin listesine ulaşmak istiyor. AFAD veya Kandilli Rasathanesi internet sitelerinden yaşanan son depremlerin bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adana su kesintisi

Adana'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar arızaların ne zaman sona ereceğini, kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Adana su kesintisi bilgilerine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesi veya ALO 185’den öğrenebilirsiniz.

ADANA SU KESİNTİSİ BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adana trafik kazası

Türkiye’nin dört bir yanında ne yazık ki her gün büyük-küçük pek çok kaza yaşanıyor. Adana’da yaşanan trafik kazalarına internetten ya da yerel haber sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Adana nöbetçi eczane

Nöbetçi eczaneler internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. E devlet ve E nabız’dan nöbetçi eczaneler listesine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Adana Eczacı Odası internet sitesinden de ilçe ilçe nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

ADANA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adana iş ilanları

İş arayan vatandaşlar açık iş ilanlarına nereden nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. İşkur, Basın ilan Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı internet sitelerinden güncel ilanlara bakabilirsiniz. Ayrıca kariyer sitelerinden de yaşadığınız il ve ilçeye göre iş ilanlarına göz atabilirsiniz.