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Spor Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu! Sürpriz isim
Spor

Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu! Sürpriz isim

Adana Demirspor'da yeni teknik direktör resmen açıklandı. Adana Demirspor, Samet Aybaba'yla 2.5 yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:15:00 -
Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu! Sürpriz isim

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yeni teknik direktör resmen açıklandı. Adana Demirspor, Samet Aybaba'yla 2.5 yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Resmi siteden açıklama yapıldı!

Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; Ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir. Bu birlikteliğin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan yöneticimiz Metin Korkmaz’a da çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın.

Murat SANCAK

Adana Demirspor Kulübü Başkanı

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