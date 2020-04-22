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Aktüel

Adana Demirsporlu taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek

Taraftarlar, sağlık personelinin başından aşağı gül yaprağı döktü

2020-04-22 21:36:20 -
Adana Demirsporlu taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek verdi.

Adana Demirspor Taraftarlar Derneği üyeleri, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak kentte faaliyet gösteren özel bir hastanenin bahçesinde toplandı.

İlk olarak hastane doktorlarına çiçek vererek koronavirüsle mücadelede gösterdikleri gayret için teşekkür eden taraftarlar, daha sonra hastane personelinin başından aşağı gül yaprağı döktü.

Meşale yakıp sağlık personeline tezahüratta bulunan taraftarlar, üzerinde Adana Demirspor yazan kaşkolları hastane personeline hediye etti.

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