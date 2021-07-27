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Spor Adana Demirspor'dan bir imza daha! Resmen duyuruldu
Spor

Adana Demirspor'dan bir imza daha! Resmen duyuruldu

Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor; Belhanda ve Balotelli transferlerinin ardından geçtiğimiz sezon Hatayspor'da forma giyen David Akintola'yı da kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 14:22:00 -
Adana Demirspor'dan bir imza daha! Resmen duyuruldu

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.

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