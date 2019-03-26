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Adana Demirspor’da hazırlıklar devam ediyor

Adana Demirspor Spor Toto 1.

26 Mart 2019 Salı 13:11
Adana Demirspor’da hazırlıklar devam ediyor

Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Adana Demirspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde yapıldı. Futbolcular, idmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı. Demirspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.


Öte yandan Adana Demirspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda 30 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:11
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