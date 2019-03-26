Adana Demirspor’da hazırlıklar devam ediyor Adana Demirspor Spor Toto 1.

Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde yapıldı. Futbolcular, idmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı. Demirspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Öte yandan Adana Demirspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda 30 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.