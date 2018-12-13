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Adana Demirspor'da Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları

13 Aralık 2018 Perşembe 16:26
Adana Demirspor'da Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 15 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Balıkesir temsilcisiyle 16. hafta mücadelesinde karşılaşacak mavi-lacivertliler, Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonları ve taktik çalışmalarla devam etti. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

İdmana, sakatlığı süren Herve Kage ve Tayyib Talha Sanuç katılmadı.

Akdeniz temsilcisi, yarın son çalışmasını Balıkesir'de yaptıktan sonra cumartesi günü maç saatine kadar kampa girecek.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:26
  1. Adana
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