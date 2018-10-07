THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0

1'inci Lig'in 8'inci haftasında Osmanlıspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

07 Ekim 2018 Pazar 22:37
Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0

OSMANLISPOR 1-0 ADANA DEMİRSPOR

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Hasan Kılıç (Dk. 77 Sinan Kurt), Lumanza (Dk. 86 Ndiaye), Burhan Eşer (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Traore (Dk. 85 Batuhan Karadeniz), Erdal Öztürk (Dk. 57 Kosecki), Galip Güzel, Kage, Berk Yıldız (Dk. 68 Orkan Çınar), Pote

GOL: Dk. 53 Tugay Kacar (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Bayır (Osmanlıspor) - Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk, Galip Güzel, Orkan Çınar, Batuhan Karadeniz (Adana Demirspor)

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:37
  1. Adana
  2. BİRİNCİ LİG Haberleri
  3. BİRİNCİ LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ada'da dev maç golsüz bitti! 0-0
    1. Ada'da dev maç golsüz bitti! 0-0
    2. Hoşgörü kenti Mardin'e sonbaharda ilgi..
    3. Muharrem İnce start verdi meydanlara..
    4. Avcı: VAR bozulmasaydı...
    5. Fuat Oktay'dan şehit ailesine ziyaret
    6. Donald Trump Twitter'dan duyurdu:..
    7. Cocu aynı cevabı verdi: İstifa..
    8. Fenerbahçe'de toplantı! Ali Koç...
    9. Andre Ayew: Oyunumuz pozitifti ama...
    10. 'Yardımcı hakemi Allah'a havale..
    11. 'Galibiyet Ünal hocamıza hediye'
    12. Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0
    13. Elia'dan ofsayt çıkışı: Golümü çaldılar!
    14. Bursa'da at arabasıyla hırsızlık yapan..
    15. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobil..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    17. Galatasaray'ın rakibi Porto'ya ağır..
    18. Kanada’da - 45 hazırlığı
    19. Interpol Başkanı Mıng Hongvey..
    20. Gaziantep'te yüzme havuzunda korku..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?