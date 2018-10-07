Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0
1'inci Lig'in 8'inci haftasında Osmanlıspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.07 Ekim 2018 Pazar 22:37
OSMANLISPOR 1-0 ADANA DEMİRSPOR
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay
OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Hasan Kılıç (Dk. 77 Sinan Kurt), Lumanza (Dk. 86 Ndiaye), Burhan Eşer (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Traore (Dk. 85 Batuhan Karadeniz), Erdal Öztürk (Dk. 57 Kosecki), Galip Güzel, Kage, Berk Yıldız (Dk. 68 Orkan Çınar), Pote
GOL: Dk. 53 Tugay Kacar (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Muhammed Bayır (Osmanlıspor) - Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk, Galip Güzel, Orkan Çınar, Batuhan Karadeniz (Adana Demirspor)
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