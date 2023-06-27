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Spor Adana Demirspor, Vincenzo Kluivert ile anlaştı
Spor

Adana Demirspor, Vincenzo Kluivert ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 23:33:00 -
Adana Demirspor, Vincenzo Kluivert ile anlaştı

Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollarını Adana Demirspor, dünyaca ünlü isim Patrick Kluivert ile anlaştı.

Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, Slaven Bilic ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca Hollandalı ünlü teknik adam Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı.

1 Temmuz'da geliyor!

Adana Demirspor’un söz kestiği Teknik Direktör Patrick Kluivert, 1 Temmuz saat 16.00’da İstanbul’da olacak ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Kluivert'in kariyeri

46 yaşındaki Kluivert kariyerinde; Twente U21 ve Ajax U19'da teknik direktörlük yaptı. Kluivert, Hollanda Milli Takımı, Kamerun Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Paris Saint-Germain'de sportif direktör olarak çalışan, Barcelona'da gençlik gelişim bölüm müdürü olarak görev yapan Hollandalı futbol adamı, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen'de ise forvet antrenörlüğü yaptı.
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