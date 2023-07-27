Adana Demirspor turu rövanşa bıraktı
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor deplasmanda Romanya temsilcisi Cluj'la 1-1'lik skorla berabere kalarak, tur şansını rövanşa bıraktı.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Cluj'a konuk oldu. Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Cluj'un golünü 6. dakikada Betancor kaydederken Adana Demirspor'un golünü 77. dakikada Stambouli attı.
Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.
CFR Cluj: 1 - Adana Demirspor: 1
Stat: Dr. Constantin Radulescu
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Hakemler: Elchin Masiyev, Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (Azerbaycan)
CFR Cluj: Sava, Kresic, Ajeti (Dk. 71 Mogos), Morgan (Dk. 86 Otele), Manea, Cvek, Tachtsidis (Dk. 71 Filip), Avounou, Camora, Birligea (Dk. 85 Krasniqi), Betancor (Dk. 60 Yeboah)
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev (Dk. 57 Gravillon), Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Akintola (Dk. 86 Dorukhan Toköz), Belhanda (Dk. 72 Nani), Cherif Ndiaye
Goller: Dk. 6 Betancor (CFR Cluj), Dk. 77 Stambouli (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Manev, Dk. 65 Gravillon, Dk. 90+6 Rodrigues (Adana Demirspor), Dk. 64 Sava, Dk. 88 Krasniqi, Dk. 88 Birligea (Yedek kulübesinde) (CFR Cluj)