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Spor Adana Demirspor turu rövanşa bıraktı
Spor

Adana Demirspor turu rövanşa bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 23:11:00 -
Adana Demirspor turu rövanşa bıraktı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor deplasmanda Romanya temsilcisi Cluj'la 1-1'lik skorla berabere kalarak, tur şansını rövanşa bıraktı.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Cluj'a konuk oldu. Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Cluj'un golünü 6. dakikada Betancor kaydederken Adana Demirspor'un golünü 77. dakikada Stambouli attı.

Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.

CFR Cluj: 1 - Adana Demirspor: 1

Stat: Dr. Constantin Radulescu
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Hakemler: Elchin Masiyev, Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (Azerbaycan)

CFR Cluj: Sava, Kresic, Ajeti (Dk. 71 Mogos), Morgan (Dk. 86 Otele), Manea, Cvek, Tachtsidis (Dk. 71 Filip), Avounou, Camora, Birligea (Dk. 85 Krasniqi), Betancor (Dk. 60 Yeboah)

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev (Dk. 57 Gravillon), Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Akintola (Dk. 86 Dorukhan Toköz), Belhanda (Dk. 72 Nani), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 6 Betancor (CFR Cluj), Dk. 77 Stambouli (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Manev, Dk. 65 Gravillon, Dk. 90+6 Rodrigues (Adana Demirspor), Dk. 64 Sava, Dk. 88 Krasniqi, Dk. 88 Birligea (Yedek kulübesinde) (CFR Cluj)

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