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Spor Adana Demirspor-Trabzonspor maçına damga vuran hata! Maçı yanlışlıkla erken bitirince...
Spor

Adana Demirspor-Trabzonspor maçına damga vuran hata! Maçı yanlışlıkla erken bitirince...

Adana Demirspor-Trabzonspor maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu, ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldıktan sonra, maçı erken bitirdiğini fark ederek oyuncuları tekrar sahaya çağırıp özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 23:18:00 - 2022-04-23 23:25:16
Adana Demirspor-Trabzonspor maçına damga vuran hata! Maçı yanlışlıkla erken bitirince...

 Yeniakit.com.tr SPOR 

Adana Demirspor sahasında lider Trabzonspor'u konuk etti. Bordo mavililer, Adana'nın Süper Lig temsilcisini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maça, Yaşar Kemal Uğurlu'nun ilk yarıyı yanlışlıkla bitirdiği an damga vurdu.

İlk yarının normal süresine 6 dakikalık uzatma ekleyen Uğurlu, 45+4'te bitiş düdüğünü çaldı.

Kolundaki saati kontrol eden Uğurlu, maçı erken bitirdiğini fark etti. Oyuncuları tekrar sahaya çağıran Uğurlu, 2 dakika daha oynattı.

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