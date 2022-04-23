Adana Demirspor-Trabzonspor maçına damga vuran hata! Maçı yanlışlıkla erken bitirince...
Adana Demirspor-Trabzonspor maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu, ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldıktan sonra, maçı erken bitirdiğini fark ederek oyuncuları tekrar sahaya çağırıp özür diledi.
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Adana Demirspor sahasında lider Trabzonspor'u konuk etti. Bordo mavililer, Adana'nın Süper Lig temsilcisini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maça, Yaşar Kemal Uğurlu'nun ilk yarıyı yanlışlıkla bitirdiği an damga vurdu.
İlk yarının normal süresine 6 dakikalık uzatma ekleyen Uğurlu, 45+4'te bitiş düdüğünü çaldı.
Kolundaki saati kontrol eden Uğurlu, maçı erken bitirdiğini fark etti. Oyuncuları tekrar sahaya çağıran Uğurlu, 2 dakika daha oynattı.