Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor muhtemel 11
Süper Lig’in lideri Trabzonspor, 34.hafta maçında Adana Demirspor’a konuk olacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı 11’leri belli oldu mu?
Süper Lig’in 34.haftasıda Adana Demirspor evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor muhtemel 11
Adana Demirspor-Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30’da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.
Maçın 11'leri karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala belli olacaktır. işte, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri:
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, Kouassi, Cornelius.