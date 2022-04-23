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Spor Adana Demirspor-Trabzonspor maçı kaç kaç?
Spor

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı kaç kaç?

Lider Trabzonspor Süper Lig’in 34.haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-04-23 21:32:00 -
Adana Demirspor-Trabzonspor maçı kaç kaç?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34.hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı kaç kaç?

Adana Demir Trabzonspor maçı saat 20.30’da başladı. Mücadele  2-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle devam ediyor.

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