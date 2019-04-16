Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: Devre arası oyuncuları uyardım

TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktörü Ümit Özat, "Özellikle 2-0 dan sonra oyuncularım geriye yaslandı. İstediğimiz hiçbir şeyi sahada yerine getiremediler." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay'ı tebrik etti.

Skor 2-0 oluncaya kadar her şeyi denediklerini ifade eden Özat, şunları söyledi:

"2-0'a kadar yapabileceğimiz her şeyi yaptık. 2-0'dan sonra maçın sonuna kadar hiçbir şey yapmadığımızı söyleyebilirim. Devre arası oyuncuları uyardım. Topun arkasında sağlam durmamızı, kaptığımız toplarla atağa çıkmamız gerektiğini söyledim ama bir şey var ki bireysel hataya çözüm bulamıyorsunuz. Özellikle 2-0'dan sonra oyuncularım geriye yaslandı. İstediğimiz hiçbir şeyi sahada yerine getiremediler. Çok yaslandık. Bizim gibi takımın 2-0 dan sonra farkı açması lazımdı.''