Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: Belki 6-7 gol atabilirdik

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının karşılaşmaya çok iyi çalıştığını söyledi.

Futbolda üçüncü bölgenin kendisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Tütüneker, şöyle konuştu:

"Takım halinde orada bulunmamız lazım. Bütün takımı tebrik etmek istiyorum. Antrenmanlarda uyguladıklarımızı harfiyen yaptılar. Bu bir başlangıç, şampiyonluk yolunda daha çok yolumuz var. Takım istediklerimizi yapmaya çalışıyor. Dört gol bulduk, iyi bir oyun oynadık. Belki 6-7 gol atabilirdik. Defansta iyi durduk. Bursaspor iyi takım ama bu maçı hak ettik."