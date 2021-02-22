TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un teknik direktör arayışı sona erdi. Peki, Adana Demirspor kimle anlaştı?

Adana Demirspor kimle anlaştı?

Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2,5 yıllığına anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; Ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir. Bu birlikteliğin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan yöneticimiz Metin Korkmaz’a da çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın.

Murat SANCAK

Adana Demirspor Kulübü Başkanı