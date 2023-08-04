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Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!
Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-08-04 02:16:00 -
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcu Gulbrandsen'in karşılaşmanın ardından takıma veda edeceğini duyurdu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcu Gulbrandsen'in karşılaşmanın ardından takıma veda edeceğini duyurdu.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Adana Demirspor 0-0'ın rövanşında sahasında Cluj ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele öncesi konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sancak, yaptığı açıklamada "Zor bir maç, kolay bir maç değil. Zor bir takım ama inşallah biz tur atlayacağız." derken, maç sonu Gulbrandsen'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Murat Sancak, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bugün mesela maçtan sonra Gulbrandsen bizden ayrılacak. Bir tane santrforla bir ay uğraştık, olmadı. Başka bir santrfor, bir stoper gelecek. Onyekuru'un gidişine bağlı belki bir sol kanat olacak" sözlerini kullandı.
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