Adana Demirspor 90+3'te tur atladı!
Konferans Ligi'nde CFR Cluj'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, bir üst tura yükseldi.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaştı.
Mavi şimşekler rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Adana temsilcisine galibiyeti getiren golleri 43. dakikada David Akintola, 90+3'te de N'diaye kaydetti.
Cruj'un tek golüyse 68. dakiaka da penaltıdan geldi. Pozisyonda Adana Demirspor'lu Gravillon kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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