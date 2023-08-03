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Spor Adana Demirspor 90+3'te tur atladı!
Spor

Adana Demirspor 90+3'te tur atladı!

Yeniakit Publisher
2023-08-03 23:27:00 -
Adana Demirspor 90+3'te tur atladı!

Konferans Ligi'nde CFR Cluj'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, bir üst tura yükseldi.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaştı.

Mavi şimşekler rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Adana temsilcisine galibiyeti getiren golleri 43. dakikada David Akintola, 90+3'te de N'diaye kaydetti.

Cruj'un tek golüyse 68. dakiaka da penaltıdan geldi. Pozisyonda Adana Demirspor'lu Gravillon kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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