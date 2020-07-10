Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haciz geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağını tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Borcun tamamı ödenmeyince icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.

Haciz işleminden sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Makam odasına ihtiyacı olmadığını söyleyen Karalar, “Aydın Prefabrik sahibi malum Ceyhan davasından önceki dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte yargılanan, 5 yıl hapis cezası alıp geri dönen ve tekrar rüşvet verme- alma, ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılanıyor. Bu davayı Türkiye’de bilmeyen kalmadı. Sonuçlarını yargıdan bekliyoruz. Ceyhan’da bir parke işi olmuştu ve çok tartışılan bir iştir. Yapılmadığı iddia edilen, yapılmadığı halde para ödenen bir iştir o. Ben bilirkişi raporunu okudum. Raporda ise ‘Bu iş yapılmamıştır ve iş yapılmadığı halde para ödenmiştir’ deniliyor. O şahıs bizi hacizle karşı karşıya bıraktı. Yaklaşık 30 milyon liraya yakın Adana Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapmış bu firma. 20 milyona yakında belediye para ödemiş bu firmaya. Sadece 2020 yılında 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokoller için ödeme yaptık bu güç koşullarda. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ne kadar çıkmazda olduğunu herkes biliyor. Firmanın toplam alacağı 5 milyon 800 bin lira” diye konuştu.