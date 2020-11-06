  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:20:15 -
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye
Dünya

‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Ferid Şefiyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin yap..
Trump'ın oğlu tehdit etti! 'Trump savaşacak'
Dünya

Trump'ın oğlu tehdit etti! 'Trump savaşacak'

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John "Don" Trump Jr. Georgia'da yaptığı açıklamada seçimlerin adil olmadığını ve hile yapıldığını be..
Görüntüleri paylaşıldı! Bayraktar'dan çok konuşulacak bir hamle daha
Teknoloji

Görüntüleri paylaşıldı! Bayraktar'dan çok konuşulacak bir hamle daha

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay