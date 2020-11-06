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Yaşam Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı
Yaşam

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı. Karalar'ın koronavirüse yakalandığını duyuran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Karalar'ın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:21:00 -
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı. Karaların koronavirüs testinin pozitif çıktığını CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut açıkladı.

CHP'li Barut Twitter'dan duyurdu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barut, paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

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