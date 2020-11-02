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Aktüel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti
Aktüel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:59:27 -
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Karalar, İzmir İl Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ve görev bölümü yapılan toplantının ardından, çöken binaların bulunduğu noktalarda inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karalar, İzmir'de herkesin dayanışma içinde olduğunu ve omuz omuza yaraları sarmak için çaba gösterdiğini belirtti.

Uzman ekiplerin tek amacının, enkaz altından bir canı daha sağ çıkarmak olduğunu ifade eden Karalar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak, diğer belediyelerle birlikte seferber olduk. Hem ihtiyaçların giderilmesi adına, hem de arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerimizi desteklemek için İzmir'deyiz. Böyle felaket anlarında ulusumuz, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kenetleniyor. Olayı haber alır almaz arama-kurtarma ekibi gönderdik."

İzmir'e 3 büyük jeneratör, ısıtıcı, mobil tuvalet, bin battaniye, gıda kolisi, çadır ve hijyen kiti göndereceklerini de dile getiren Karalar, tek dileklerinin can kaybının artmaması olduğunu belirtti.

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