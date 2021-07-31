  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararı duyurdu
Ormanlarda OHAL ilân edilsin
Irak'ta bir asker hayatını kaybetti!
Fethiye'de çıkan orman yangını için seferber oldular!
Yaşam Adana Aladağ yangın söndü mü? Aladağ orman yangını son durum
Yaşam

Adana Aladağ yangın söndü mü? Aladağ orman yangını son durum

Aladağ yangın durdu mu? Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla boğuşuyor. Adana Aladağ'da çıkan orman yangınında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, Aladağ yangını söndürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 09:42:00 -
Adana Aladağ yangın söndü mü? Aladağ orman yangını son durum

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın geride derin izler bıraktı. Bir yangın da Adana Aladağ'da çıktı. İki gün önce başlayan yangında son durumun ne olduğu araştırılıyor.

Adana Aladağ yangın söndü mü? Aladağ orman yangını son durum

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Orman yangını çıkaranlar tutuklandı mı? Yangınları çıkaranlar yakalandı mı?
Orman yangını çıkaranlar tutuklandı mı? Yangınları çıkaranlar yakalandı mı?

Gündem

Orman yangını çıkaranlar tutuklandı mı? Yangınları çıkaranlar yakalandı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay