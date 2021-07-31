Adana Aladağ yangın söndü mü? Aladağ orman yangını son durum
Aladağ yangın durdu mu? Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla boğuşuyor. Adana Aladağ'da çıkan orman yangınında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, Aladağ yangını söndürüldü mü?
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın geride derin izler bıraktı. Bir yangın da Adana Aladağ'da çıktı. İki gün önce başlayan yangında son durumun ne olduğu araştırılıyor.
Adana Aladağ yangın söndü mü? Aladağ orman yangını son durum
Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.