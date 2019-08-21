Adana Adliyesinde "10 parmak" sınav heyecanı

Adana Adliyesine alınacak sözleşmeli zabıt katipliği ve icra katipliği için 10 parmak uygulama sınavı yapıldı. Memur adayları, 3 dakikada en çok kelimeyi yazabilmek için klavye başında ter döktü.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28 Haziran 2019 tarihli ‘Sözleşmeli Personel Alımı’ ilanı gereğince, Adana Adliyesinde görevlendirilmek üzere 55 zabıt katibi ile 35 icra katibi alımı için başvurularını yapan adaylar, KPSS puanına göre zabıt ve icra katipliği için 10 parmak klavye uygulama sınavına girmeye hak kazandı. Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sınava, toplam bin 800 aday girdi.

Adana Adalet Komisyonu Başkanı Şenol Öz ile komisyon üyeleri Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Hayrittin Yavuz koordinesinde yürütülen sınavda, adaylar gruplar halinde sınav odalarına alındı. Memur olmak isteyen adaylar, 3 dakikada en az 90 doğru kelime yazmak için klavye başında ter döktü. 10 parmak klavye uygulama sınavında başarılı olan adayların, 9 Eylül’den itibaren yapılacak sözlü mülakata gireceği belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, adliyenin kadrosunun yeni personellerle güçlenerek hizmet kalitesinin daha da artacağını söyledi. Yurdagül, “Adliyemizin yardımcı personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılan uygulama sınavında, adaylar kendi performanslarıyla kendi kaderlerini belirlediler. Objektif kriterlere göre yapılacak değerlendirmeye sonucu başarılı olan adaylar, bir sonraki aşamada mülakat sınavına tabi tutulacaklar. Tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.