Adana Adliyesi yine şaşırtmadı! 62 kez müebbet alan şahısa 255 bin lira para cezası

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Alpargün, başka suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Alpargün ise savunmasında, heyete küfretmediğini öne sürerek, "Önceki savunmamı tekrar ediyorum. Mahkeme heyetine küfretmedim. O sözleri avukatıma yönelik kullandım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatını da dinleyen hakim, "kamu görevlisinin dini değerlerine alenen hakaret" suçundan 255 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Alpargün'ün mevcut halinin devamına karar verdi.

Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Yeniden yargılandığı davanın 30 Ekim 2025'teki karar duruşmasında aynı ceza verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

Alpargün hakkında davanın 10 Temmuz 2025'teki celsesinde heyete yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı gerekçesiyle "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yeni dava açılmıştı.