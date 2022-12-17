Adam kendisine bile muhalif! Davutoğlu motoru yaktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin gölgesine sığınıp ona düşmanlık edenlere yakın durarak yayın hayatını sürdüren Yeni Asya gazetesine konuştu.

"Ömrüm CHP zihniyeti ile mücadele etmekle geçti" deyip AK Parti'den ayrıldıktan sonra CHP ile ittifak masasında buluşan Davutoğlu, darbecileri içeri gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki iktidarı, 28 Şubatçı zihniyete esir olmakla itham etti.

Davutoğlu'ndan kafa yakan 28 Şubat açıklaması

Davutoğlu, Yeni Asya'ya verdiği röportajında şu ifadeleri kullandı:

Kendisini 28 Şubat’ın aktörü ve uygulayıcısı olarak tanımlamaktan gurur duyan bir zihniyet ile yine 28 Şubat kararlarının uygulayıcısı konumunda yani dönemin Başbakan Yardımcılığını yapıp, “Başörtülüler ve köpekler giremez” ilanlarının müsebbibi olanlar ile ortaklık yapan bir iktidar, tamamen 28 Şubat’ın karanlık zihniyeti tarafından teslim alınmıştır.