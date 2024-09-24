Adaletsizlikten şikayet edenler, siz de mi hırsızsınız? İşte Türkiye’yi sarsacak itiraflar

Fatih Selek, adalet konusunda toplumdaki çelişkilere dikkat çekti. Anketlerde halkın yüzde 74’ünün Türkiye’de adalet olmadığına inandığını belirten Selek, toplumdaki adalet anlayışının bireylerden başlayarak düzelmesi gerektiğini vurguladı. Dilan Polat, Şahan Gökbakar ve Dilruba gibi isimlerin adalet dersi vermeye kalkmasının gülünç olduğunu ifade eden Fatih Selek, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Asal araştırma şirketi anket yayınladı. Halka "Sizce Türkiye'de adalet var mı, yok mu?" diye sorulmuş. Katılımcıların yüzde 74'ü, yani dört kişiden üçü 'adalet yok' demiş. Var olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 18,5'te kalmış.

Toplumda böyle bir kanaat oluşmasının, 'çalmadım çırpmadım' atarlanmalarının mesulü kim? Elbette en başta hükûmet. Sonra yaptığı ile söylediği çelişen siyasetçiler. Sonra kötü bir örneği topluma mal eden medya ve sosyal medya. Ve nihayetinde toplumun kendisi.

Adaletin olmadığını söyleyenlere şöyle sorulsa: İşin kamu dairesine düştüğünde hiç tanıdık aradın mı? Torpille işe girdin mi, girmeye çalıştın mı? Adam kayırıyor musun? Kadroları eş dost hısım akraba ile dolduruyor musun? Evinde eşine, iş yerinde arkadaşlarına karşı adil misin? Emrinde çalışan insanın hakkını yiyor musun? Birilerinin emeğini sömürüyor musun? Vergi kaçırıyor musun? Trafikte kaynak yapıyor musun? Fiyat artacak diye mal stokluyor musun? Kirayı katlıyor musun? Ayıplı mal satıyor musun? İnsanları kandırıyor musun?

Bunlardan en az birine evet diyecektir.

Adalet ayrı hukuk ayrı şey. Adalet mahkemelere bırakılmayacak kadar önemli bir konu. Önce bireyler düzelecek ki sonra toplum düzelsin adalet işlesin. Yoksa Dilan'dan, Şahan'dan, Dilruba'dan masallar dinler dururuz. (...)"